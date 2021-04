Suusaäss Aleksandr Bolšunov: olen ajakirjanikest väsinud

Bolšunov lisas, et kuigi ajakirjanduse suur tähelepanu on talle ka heaks reklaamiks, on see ikkagi liiga kurnav.

"Muidugi on sellel ka eeliseid, et mulle praegu palju tähelepanu pööratakse. Aga ausalt öeldes ei meeldi see mulle. Ja see võtab minult palju energiat. Jah, reklaam on hea, aga ikkagi on suusatamine minu prioriteet. Ja tulemus on alati esikohal," märkis Bolšunov.