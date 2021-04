Madridi Real ja PSG tunnevad suurt huvi Manchester United jalgpalluri vastu

Jaanuaris Manchester Unitedist laenule antud Lingard on näidanud West Hamis väga head mängu ning löönud Premier League`is üheksa kohtumisega kokku juba kaheksa väravat. Ühtlasi on poolkaitsja aidanud David Moyesi juhendatava klubi Inglismaa meistriliigas esinelikusse.

West Ham on väga huvitatud, et 28-aastane Lingard hooaja lõpus endale osta. ESPNi allikate väitel on Londoni klubi valmis tegema "kõik mis võimalik", et Lingard ka järgmisel hooajal nende juures jätkaks.