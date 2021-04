Skandinaavia saalijalgpall: favoriidid võidutsevad!

Taani meistrivõistluste peamistel favoriitidel Gentoftel ja Lystrupil olid mänguga selles play-off’is tõsised probleemid, mis võimaldasid teistel meeskondadel loota edu mängudes meistrivõistluste põhiturniiri alagruppide võitjatega. Nii oleks valitsev meister ja Ida-tsooni võitja äärepealt veerandfinaalstaadiumis välja lennanud, kui võrdlemisi tagasihoidlik Sonderborg neile tõsiselt vastu astus. Esimene mäng lõppes viigiga 3 : 3, koduses vastumängus aga võitles Gentofte võidu välja – 3 : 2. Meistrivõistluste põhiturniir sujus nende jaoks niivõrd kergelt, et sellist vastulööki Sonderborgilt ei osanud arvatavasti keegi oodata. Poolfinaalis suutis Gentofte veidi kergemalt hingata, saavutades kahel korral võidu Hjorringi üle – 2 : 1 ja 6 : 1. Teises poolfinaalis Lääne-grupi võitja Lystrup ei suutnud vastupidiselt paljude ootustele Copenhagenist jagu saada ja veel võistluse käigus prognoositud Gentofte ning Lystrupi finaali ei toimu. Mõlemad poolfinaali mängud Lystrupi ja Copenhageni vahel lõppesid viigiga – 5 : 5 ning 2 : 2, teise kohtumise lisaajal aga suutsid Taani pealinna jalgpallurid võidu välja võidelda seisuga 4 : 3 ja pääsesid finaali. Kohe esimeses finaalikohtumises demonstreeris Gentofte näitlikult klassierinevust Copenhageniga, saavutades veenva võidu tulemusega 4 : 0. Selline edumaa muutis vastumängu formaalsuseks ja olgugi et Gentofte lasi selles liidripositsiooni käest – 2 : 0, lõpetades viigiga 4 : 4, siis vaevalt et see kedagi mängijatest või fännidest tõsiselt kurvastas. Olgugi et finaal ei toimunud vastavalt ennustustele, suutis Gentofte tõestada, et tegemist on Taani tugevaima meeskonnaga.