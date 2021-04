Eesti ringrajavõistlustele lisandub uusi sõitjaid, küpsemas on põnev koostööplaan Viljandi kutseõppekeskusega

Pavel Beskrovnoi on kogenud e-autosportlane, kuid saavutas mullu ühe Leedu meeskonna koosseisus ka ringrajal kuue tunni sõidus klassivõidu ning veebruarikuisel superkrossil Audruringil kolmanda koha. „BMW sarja idee mulle meeldib, autod on ühesugused ja sõitjast sõltub palju. Peamine eesmärk on enda areng, paremad ringiajad. Kogenud sõitjate vastu on kindlasti raske saada, aga annan endast parima,“ ütleb ta.

Krauman Motorsi tiimi taustajõudude tuumikusse kuuluvad lisaks tiimijuht-võidusõitja Maatenile veel Raul Karu ja Gert Elmik. „Autod on Krauman Motorsi ettevalmistatud ning meie ülesanne on ka hoolitseda, et kõik oleks nendega alati kõige paremas korras,“ sõnab Maaten. „BMW-de plussiks on madal püsikulu, sest tegemist on standardautodega. Ka nende ümberehitus võidusõiduks ei olnud samal põhjusel ülearu keerukas. Kuna miinimumkaal on üsna suur, puudub vajadus kallite komponentide kasutamiseks. Peamine, et auto on heas korras. Tean ka seda, et kui tootja tippinseneride meeskond on auto välja töötamiseks kulutanud palju aega ja raha, siis ilmselgelt ei ole meie oma töökojas targemad. BMW on hea juba tehasest tulles ja mingitel radikaalsetel muutustel poleks niikuinii mõtet.“