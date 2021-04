Venemaa ja India trügivad WRC kalendrisse

Autosport.com kirjutab, et autotootjad vaatavad mõlemat riiki kui veel puutumata turgu, kuhu oleks mõistlik laieneda. Läbirääkimised sinna lähiaastatel siirduda on WRC promootori, FIA ja tiimide vahel käimas.

Portaali teatel on see teema laual olnud juba mõnda aega. Samuti kombatakse maad USA-s ja Hiinas.

Matton usub, et WRC sarja tutvustamine uutel territooriumitel on üks viis, kuidas WRC oma "globaalse jalajälje" eesmärki võiks täita.

"FIA poolt toetatud WRC promootor teeb koostööd rahvuslike alaliitude ja ürituste korraldajatega üle kogu maailma. WRC püüdleb mtmekesisuse ja kohalikest oludes parima välja pigistamise nimel, et me saaks innovatiivseid pakkumisi üle maailma - strateegia on endiselt saada maha globaalne jalajälg," rääkis Matton.