Vanameister Sebastien Loeb viskab silma M-Spordile

Viimane diil Loebil WRC-s oli Hyundaiga, kelle eest sõitis ta üksikutel rallidel kaks aastat ning tuli 2019. aastal Tšiilis ja 2020. aastal Türgis kolmandaks. Hetkel teeb prantslane koostööd Prodrive meeskonnaga Dakari ralli projektis ja Lewis Hamiltonile kuuluvas X44 tiimis Extreme E rallisarjas.

DirtFish.com küsis Loebilt, kas ta oleks veel huvitatud WRC-s kaasa lööma. "Ma ei mõelnud sellele, aga võibolla. Ma ei otsinud seda," sõnas ta.

"Minu jaoks on sel aastal peamine Dakar ja XE, need on minu kaks peamist programmi. Võibolla kui keegi helistab mulle, kui Malcolm [Wilson, M-Spordi tegevdirektor] küsib, kas ma tahaks ühe ralli teha, ja ta mind vajab, siis miks mitte?"

Konkreetselt järgmise aasta Monte Carlo rallist rääkides ütles Loeb, et see Dakari ralli tõttu tema kalendrisse ei mahuks. "Hooaeg ei koosne vaid Montest, on ka teisi rallisid. Kui Malcolm ühel päeval kedagi vajab, mitte terveks, vaid pooleks hooajaks, siis miks mitte?"

"Ma ei läheks Soome, aga Türgist on mul eelmisel aastal head mälestused," lisas Loeb.

DirtFish meenutab, et Loeb oli lähedal M-Spordis sõitmisele 2005. aastal, kui ta nende tehast külastas ja Ford Focus RS WRC04 autot testis.

"Toona olid tõsised arutelud. Me jõudsime selleni, mida ta vajaks ja kuidas see töötaks," rääkis Wilson. "On hea kuulda, et ta on ikka veel huvitatud!"

"Minu prioriteet on loomulikult panna paika täiskohaga sõitjate nimekiri. Aga see on kindlasti miski, mida me kaalume. Seb on keegi, kellega ma alati ühenduses oleksin," lisas Wilson.