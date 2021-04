7,5 tundi politsei poolt üle kuulatud Getulio Aurelio Fredo sai kuriteokahtlustuse

Eesti jalgpalli liit on Getulio Aurelio Fredole määranud tähtajatu ehk sisuliselt eluaegse jalgpallis tegutsemis keelu, mille Sarv on tänaseks vaidlustanud. Asja arutab edasi jalgpalliliidu apellatsioonikomisjon. Sarve avaldus apellatsioonikomisjoni laekus 26. märtsil, kuid esialgses avalduses olid puudused, mis 1. aprilliks kõrvaldati. Vastavalt reeglitele peab apellatsioonikomisjon otsuse tegema 30 päeva jooksul.

Getulio töösuhe Nõmme Kalju klubiga on lõpetatud ning Kalju on skandaali tõttu ilma jäänud oma peasponsorist, spordiennusfirmast Paf-ist. Brasiillane on tunnistanud avalikult seksuaalsuhet endise naisjalgpalluriga, kes tänapäeval kannab nime Mia Belle Trisna ning kaotas enda sõnul Getuliole süütuse, kui oli 14-aastane.