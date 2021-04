Venelannast olümpiapronks: 50-kilomeetrine maraton koos Johaugiga? Ei, aitäh. Pakime parem kotid kokku ja lähme kõik koju!

"Kas nad teevad nalja? Ma olen tüdruk ning sõidan neid distantse, mida ma sõidan. Jäägu see alatiseks nii. 50 kilomeetrit poleks üldse huvitav vaadata. Suusatada neli tundi? Vabandust, see pole minu jaoks. Praegu on tendents teha kõike telesõbralikumaks. Ja siis 50 km... Pealegi koos Therese Johaugiga. Kas ta võidaks siis kõiki 15 minutiga? Siis võiksime juba parem kõik kotid kokku pakkida ja koju minna," põrutas 26-aastane Stupak.

Ühtlasi küsiti venelannalt, kuidas Johaugi üldse võita. "Kõik räägivad pidevalt temast ja küsivad: "Kuidas Thereset võita?" See on üks lõputu tagaajamine. Ma olen enesekeskne. Kui ma mõtlen, kuidas Theresest mööduda, ei tee ma seda kindlasti kunagi. Ja keegi ei tee. See on utoopia."