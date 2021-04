Täna kogunevas Eesti jäähokikoondises kannavad põhiraskust noormängijad

"Sel korral on tegu üsna noore koosseisuga. Ühelt küljelt on vanemate olijate puudumine noortele heaks võimaluseks ennast näidata, eriti kaitsemängijatel. Nii mitmelgi välismaal mängival noorel on hooaja jooksul koroonaviiruse tõttu mänguaega vähe kogunenud ja sellest tulenevalt on soov koondist esindada suur. Treeneritetiimil tulebki nüüd parimad võimalikud kombinatsioonid kokku panna ja löögivõimsaima koosseisuga Poola Eestit esindama sõita," ütles Eesti Jäähokiliidu koondiste mänedžer Jüri Rooba pressiteates.