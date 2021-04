VIDEO | Kahekordse eksmaailmameistri poeg tegi Londoni poksigala peamatšis vastasega sotid selgeks 80 sekundiga

Täpselt nii palju aega kulus kohtuniku sekkumiseni, mistõttu läks Bennile Vargase vastu kirja tehniline nokaut.



24-aastane Conor Benn on kahes kaalus maailmameistrivöö võitnud Nigel Benni (tuntud ka kui The Dark Destroyer ehk Tume Hävitaja) poeg. Tema isa lõpetas poksikarjääri 42 võidu (35 neist nokaudid) ja 5 kaotusega, Conor ise on võitnud kõik oma senised 18 matši.

Inglismaal Essexis sündinud ja seal praegugi resideeruv Conor Benn kaitses võiduga Vargase üle WBA kontinentaaltiitlit, mille ta sai enda valdusse juba 2018. aastal, kui alistas O2 Arenal prantslase Cedrick Peynaudi. Laupäevane ilma publikuta ja vaid teles näidatud gala toimus Londoni olümpiapargis Copper Box Arenal.

"Andke mulle korralik vastane, andke mulle Amir Khan, kes on liiga hõivatud oma reality-show'dega. Olen valmis suurteks koerteks," kutsus Benn välja teise Briti poksija Khani, kes pole ringis käinud alates 2019. aasta juulist, mil ta võitis vabaks jäänud WBC International kergkeskkaalu tiitli. Sama aasta aprillis ei suutnud Khan röövida Terence Crawfordilt sama kaalu WBO meistrivööd.