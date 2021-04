Needuse murdmine pani peatreeneri kitarri mängima ja mängijad tantsima

Peatreener Roberts Štelmahers imiteerib medali kaela panemist ja läheb kohe üle kitarrimängu liigutustele, justkui oleks ta rokkbändi soolomees. Mõni hetk varem on ta erakordselt emotsionaalselt emmanud oma abilisi ja mängijaid. Veel minut tagasi platsil kõva tööd teinud Marcus Keene ja Chavaughn Lewis tantsivad, põlvevalu trotsides ühineb nendega veel kergelt lonkav Janari Jõesaar. See on spordimeeste ehe rõõm.