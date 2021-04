Beglarišvili FIFA otsusest Eesti koondise osas: mul oli seetõttu päris raske

Beglarišvili sai 2019. aastal Eesti kodakondsuse ning tundus, et uks siinsesse rahvuskoondisesse on valla. Nagu nüüd selgus, siis vastavalt Rahvusvahelise Jalgpalli Liidu FIFA reeglitele ei saa Beglarišvili vahetada oma jalgpallikodakondsust.

Beglarišvili on korra esindanud ka Gruusia A-koondist, kuid seda maavõistluskohtumises Eesti vastu ja see ei oleks jalgpallikodakondsuse vahetamise puhul takistuseks saanud. Beglarišvili on esindanud viis korda ka Gruusia U21 koondist ja lõpuks peituski probleem seal. Jalgpallikodakondsust lubatakse vahetada mängijatel, kes on oma viimase noortekoondiste kohtumise pidanud enne 21-aastaseks saamist. Beglarišvili tegi seda aga hiljem ning seetõttu ei lubagi FIFA tal praeguste reeglite järgi Eesti A-koondist esindada.

„Tegelikult juba ammu sain selle info, et ma ei saagi Eesti koondist esindada,“ tunnistas Beglarišvili pärast FCI Levadia ja Nõmme Kalju tänast kohtumist Delfi Spordile. „Mul oli seetõttu päris raske, kuid on nagu on. Ma ei kahetse midagi ning ma ei kavatse rohkem midagi vahetama hakata. Kui peaks juhtuma, et reegleid muudetakse, siis olen valmis Eesti koondise eest mängima. Teen selle nimel tööd. Tahan olla valmis, et vajadusel Eesti koondist aidata.“