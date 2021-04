DELFI VIDEO RIIAST | Saimon Sutt: igal juhul läksime pronksi järele. Meel on kurb

Rapla jäi mängu alguses tagaajaja rolli, kui kaotas avaveerandi 13:26. Rapla mängumehe Saimon Suti hinnangul jäi kaotus just kehva alguse taha. "Alguses jäime pehmeks, võib-olla natukene oli eilne mäng jalgades. Usun, et alguse taha jäi (tulemus). Teine poolaeg näitasime, et suudame mängida küll nendega," rääkis Sutt Delfile.