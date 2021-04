KOGU TÕDE MÄNGUST | Ogre vanameistrid tõestasid Rapla vastu, et korvpallis on tähtis sisse visata.

„Midagi üllatavat polnud. Teadsime, kes on viskajad ja kuidas nende vastu mängida, kuid ilmselt mängu tähtsus on see, mis mõnel mehel vahepeal kinni tõmbab," nentis Rapla peatreener Toomas Annuk pärast nappi 73:75 kaotust. Annuk lisas, et kahe meeskonna vahe ilmnes eelkõige selles, et ühed võtsid viskeid julgemalt ja ei kõhelnud ka pärast ebaõnnestumisi. „Pall tuleb korvi visata. Kes rohkem palli läbi rõnga viskab, see võidab."

Delfi tähelepanekud Rapla ja Ogre vahelisest pronksimängust.