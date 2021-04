22 naiselt ahistamissüüdistuse saanud NFL-i staar jäi ilma kahest suursponsorist: Apple tõmbas juhtme täiesti välja, Nike jälgib mängu

Nike teatas kolmapäeval, et on lepingu Watsoniga teadmata ajaks peatanud. Spordirõivaste gigant kavatseb ameeriklase ahistamissaagat tähelepanelikult edasi jälgida.

Pole teada, milliste summadega Nike ja Apple Watsonit toetasid, kuid arvata võib, et nii kõrge kaliibriga mees taolistelt firmadelt just vähe ei kasseerinud.

Houston Texansi superstaari enamus süüdistajaid on massöörid ning väidavad, et Watson ahistas neid nende tööpostil. Watson ja tema advokaat nimetavad süüdistusi väljapressimise katseks.

Viimati avalikkuses esinenud massöör nimega Ashley Solis ütles, et langes Watsoni ohvriks 2020. aasta märtsis. Ta ütles, et on juhtunust traumeeritud ning on kannatanud paanikahäirete ja depressiooni käes.