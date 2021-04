TÄNA | Eesti neljapaat püüab Vareses Euroopa meistrivõistluste medalit

Taimsoo kommentaar poolfinaalsõidule Eesti sõudeliidu kodulehelt: "Avasõidus pääsesime kergemalt kui täna. Poolfinaali esimene osa oli veidi kangem ja seetõttu ei saanud me paati loodetult jooksma. Poole peal mõtlesin, et võib-olla peame lõpus lõivu maksma, kuid tundub, et Tõnu Endreksoni legendaarne jalg surus meid taas läbi. Vesi tundus närviline ja see mõjutas meidki. Niisamuti andis tunda viimase kahe aasta vähene võistluskogemus. Meil tuleb otsida võimalusi paremaks saada."