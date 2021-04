VIDEO | Eestlanna Riine Ringi võitis Austraalias Canberra maratoni Eesti kõigi aegade üheksanda ajaga

"See oli esimene maraton, mille ma võitsin. Olen alati tahtnud finišilindi katki joosta. See oli ülihea tunne."

"Elan Gold Coastil ehk teen trenni 25-kraadise kuumuse juures. Täna hommikul näitas kraadiklaas Canberras +5 ja see on minu jaoks külm. Ma isegi ei teadnud, milliseid riideid peaks kandma. 30 minutit enne starti ostsin kiiresti käesoojendajad."

"Kokkuvõttes oli külm, mägine ja tuuline maraton. 23. kilomeetril hakkas suur varvas hirmsasti valutama. Jooksin detsembris 50 kilomeetrit ning kaotasin suure varba küüne. Tänaseks on pool tagasi kasvanud, kuid annab endiselt aeg-ajalt tunda. Mõtted käisid peas ringi, et võibolla oleks parem, kui katkestan, aga leidsin endas uue jõu ning jõudsingi finišisse," lisas ta.

Samas artiklis jutustas ta oma Austraaliasse sattumise loo: "2012 ehk viis ja pool aastat tagasi tundsin, et mul on elus vaja väikest muutust ning otsustasin aastaks kaheks minna Austraaliasse rändama. Jooksmisega sel ajal ma veel ei tegelenud ning ma ei osanud uneski näha, et ühel päeval jooksen maratoni ja veel vähem, et teen seda alla kolme tunni. Ent minu seljakotiga rändamisest palju välja ei tulnud ning Austraaliast sai hoopis mulle uus kodu."