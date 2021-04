El Clasico oma parimas mahlas: värav otse karistuslöögist, kohtuniku haneks tõmbamise katse ja kamaluga kaarte

Real tõusis võiduga La Liga liidriks, olles Madridi Atleticoga teeninud võrdselt 66 punkti. Barcelona on 65 silmaga kolmas. Atleticol on aga mõlemast konkurendist üks mäng vähem peetud. Tabel peaks selgemaks saama täna õhtul, kui Atletico kohtub võõrsil Real Betisiga.

Võimalik, et eilne El Clasico jäi viimaseks Lionel Messile, kuigi Barcelona direktor Gillermo Amor loodab vastupidist. "Me loodame, et mitte. Loodame, et ta otsustab Barcelonasse jääda ja mängib meie eest veel palju Clasicoid," vahendab Goal.com Amori sõnu.