DELFI VIDEO RIIAST | Toomas Annuk: punni, mis sa punnid, aga kvaliteedivahe on olemas

"Kolm või neli minutit enne lõppu oli endal ka tunne: punni, mis sa punnid, aga kvaliteedivahe on lõpuminutitel olemas. Nende tagamängijad, kes toidavad ka pikkasid, on vähe teisest puust kui meie tagamängijad. Arusaadav, nad on harjunud vähe teist korvpalli mängima," nentis Annuk.