DELFI VIDEO RIIAST | Indrek Reinbok: pigem hea, et Rapla meid teisel poolajal pingutama pani

"Ega ma ei lootnudki, et midagi kergelt tuleb. Play-off mängud on kõik närvilised. Meie jaoks oli see esimene samm. Arvan, et kui oleks lihtsam mäng olnud, ei oleks väga hea homsele finaalile vastu minna. Pigem hea, et Rapla meid teisel poolajal pingutama ja mõtlema pani," ütles Reinbok Delfi kaamera ees.