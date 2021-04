FOTOD JA VIDEO | Seksikas pesus kaalumisele tulnud "Blond Pommitaja" ajas poksi tiitlimatši eel vastase närvi

34-aastane Bridges, hüüdnimega Blond Pommitaja, usub, et oma naiselikkuse rõhutamine aitab tal naiste poksile rohkem tähelepanu tõmmata.

27-aastasele Courtenay'le aga austraallanna stiil meeltmööda pole. "Sa ütled, et tahad rohkem vaatajaid. Mina tahan rohkem vaatajaid õigel põhjusel. Inimesed nagu Katie Taylor ei rüganud selle nimel, et naised nagu sina ja mina räägiksime aluspesust," tõi inglanna mängu iirlannast naiste poksi tähe, kes hoiab 2017. aastast alates WBA kergkaalu tiitlit.





"Mul on 14-aastane õde, mu treeneritel on tütred, mul on ristitütar. Ma tahan olla eeskuju. Ma tahan näidata, et siia toob vaid kõva töö ja pühendumus, mitte oma kehaga uhkeldamine," vahendab The Sun Courtenay sõnu. "See on ainus probleem, mis mul sellega on."

Matš toimub täna Copper Box Arenal, kus Londoni olümpia ajal peeti käsipalliturniir ka moodsa viievõistluse vehklemisvõistlus. Õhtu naelaks on Conor Benni ja Samuel Vargase heitlus WBA kergkeskkaalu Kontinentaaltiitlile.