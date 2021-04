Viis inimest ja iseenda tapnud endise NFL-i mängija ajust otsitakse Ameerika jalgpallurite tüüphaigust

32-aastase ekssportlase ajust otsitakse jälgi kroonilisest traumaatilisest entsefalopaatiast (CTE), mis on vaevanud paljusid peapõrutuse saanud Ameerika jalgpallureid.

Yorki maakonna koroner tellis Adamsile aju-uuringu koostöös Bostoni ülikooli teadlastega, kes on olnud taoliste haiguste uurimisel USA-s eesrinnas. Rutiinse lahkamise käigus taolisi haigusi tavaliselt ei tuvastata.

"Oleme ühendust võtnud Bostoni ülikooliga ning nad teevad meiega koostööd, et selgitada, kas Mr. Adamsil oli CTE. Hetkel ei oska me veel öelda, millal need tulemused võiksid saabuda," seisis kohaliku koroneri pressiteates, vahendab NBC News.