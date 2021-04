FOTOD | 9 punkti? Vägev Bigbank pani Pärnu armutult paika, ehkki Keel üritas otse-eetri abil noormängijaid aktiviseerida

Kodusaalis andis äsja Eesti meistriks tulnud Bigbank Pärnule 23, 21 ja... 9 punkti. Sellisel tasemel juhtub päris harva, et ühe võistkonna ülekaal geimis on sedavõrd selge. Pärnu loots Avo Keel tegi viimases geimis kahele noorele mängumehele omamoodi šokiteraapiat ja teatas minutilise mõtlemisajal, et võttis aja ainult selleks, et kuna Kanal 12 otseülekande tõttu on tal mikrofon küljes, siis tahab Eesti rahva ees meestelt küsida: kas teil häbi ei ole? Oluliselt see mängupilti ei parandanud, Pärnu piirdus geimis 9 punktiga ja Bigbank hullas.