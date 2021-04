Müncheni Bayern kaotas punkte ja tekitas tiitliheitluses elevust

Kindla võidu võttis RB Leipzig, alistades võõrsil 4:1 Bremeni Werderi. 28 vooru järel on Bayerni edu Leipzigi ees vaid 5 punkti. Leipzigist omakorda kuue punkti kaugusel on Wolfsburg, esinelikusse mahub ka Frankfurti Eintracht, kes alistas Wolfsburgi täna kodus 4:3.