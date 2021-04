FOTO | Mayweather õrritas fänne. Miks kutsus 44-aastane poksija endale külla RIZIN-i ja UFC bossid korraga?

Mayweather poseerib sotsiaalmeediasse üles riputatud pildil vabavõitlussarja UFC bossi Dana White'i ja Jaapani RIZIN sarja juhatuse esimene Nobuyuki Sakakibaraga ning ütleb: "Me töötame tohutu diili kallal!"





Sama pildi laadis üles ka Sakakibara, kuid jaapanlane polnud pildilt välja lõiganud meeste jalgu. Mayweather tundis millegipärast piinlikkust, et tema paremal käel seisvad bossid tema kodus siniseid kilesusse kannavad.

"Floyd üllatas mind, kutsudes meie kohtumise ajal kohale Dana. Sellest on 15 aastat möödas, kui me viimati kohtusime. Sa ei tea kunagi, mis inimesed su ellu võivad tuua. Ootan huviga, mis siit koorub," kirjutas RIZIN-i pealik.





On muidugi võimalik, et võitlusmaailmas väga mõjuvõimsate tegelaste kohtumisest ei sünni midagi. Portaal Badlefthook.com pakub, et Mayweather ei suutnud lihtsalt kõrvalt vaadata, kuidas poksilegendid Mike Tyson ja Oscar De La Hoya näidismatšidega suuri summasid kokku kraabivad ning mõtleb ka ise tagasituleku peale.

Mayweather käis viimati ringis 2018. aasta viimasel päeval, võideldes Jaapanis Tenshin Nasukawaga. Ta lõi jaapanlase kolm korda põrandale pikali, mille peale viimase nurgatreenerid valge rätiku ringi viskasid.

Detsembris hõikas Mayweather välja näidismatši Ameerika juutuuberi Logan Pauliga, kuid jaanuari lõpus oli juba selge, et välja kuulutatud päeval, 20. veebruaril 2021, midagi sellist aset leida ei saa.

Millist tagasitulekumatši Mayweather võiks küll plaanida ja miks on tal selleks vaja lausa kahte suurt võitlusorganisatsiooni?