Terve teise poolaja vähemuses mänginud Leeds šokeeris Premier League'i liidrit

Leedsil õnnestus selle võiduga tänavusse tiitliheitlusse pisut põnevust juurde tuua, kuigi City edumaa linnarivaali Unitedi ees on endiselt suur, 14 punkti. Unitedile peaks motivatsiooni juurde andma fakt, et neil on veel kaks mängu rohkem pidada, nii et virtuaalselt võiks see vahe olla isegi 8 punkti.