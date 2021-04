FOTOD | Viljandi maruline algus lõppes kindla võiduga, HC Tallinn alistas Kehra

Täiseduga juhtiva Põlva Serviti järel jätkab Tallinn, kel 23 punkti ning võimalus kolmapäeval võiduga Tapa üle teine koht kindlustada. Viljandil on 21 silma, ent pidada vaid üks kohtumine. Kehral on 19 punkti juures küll kolm mängu ees, kuid omavaheliste mängude saldo on Tallinnal mõlema lähikonkurendi vastu plussis.