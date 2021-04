Eesti neljapaat hoidis leedulased ja Jüri Jaansoni omaaegse rivaali seljataga ja murdis EM-il finaali

Taas oli Eesti neljapaadi sõidu dünaamika selline, et alguses tehti kõigiga peale Itaalia vahe sisse, kuid lõpus see vähenes. Nii juhiti leedulaste ees 1000 meetril 2,39 sekundiga, 1500 meetri punktis 2,96ga, kuid finišijoonel edestati tugeva spurdi teinud rivaale vaid 1,03 sekundiga.

Teise sõidu võitis oodatult tiitlikaitsja Holland (5.42,60), edasi sai ka Suurbritannia (5.45,31) ja Poola (5.46,62). Kahe esimese stardi põhjal võib öelda, et Eesti on medalimängus väga selgelt sees.

"Soojenduse ajal hakkas puhuma tugev vastutuul. Pelgasime, et äkki on aerud timmitud selle jaoks liiga raskeks. Õnneks suutsime jõuvarude pealt selle ära hoida, ehkki viimased 300 meetrit olid väga rasked," tunnistas Taimsoo. "Meil oli huvitav eelsõit - ühelgi riigil ei ole veel olümpiapiletit. Leedulasi võita oli magus, said nad ju EMil meie ees pronksi. Kokkuvõttes väga hea kontrollsõit, aga seda ei tea, mis tulevik toob. Itaalia ja Hollandiga oli meil vahet kaks sekundit, nende mahasõidu põhjal otsustades nad päris pilpaks ei sõitnud end kah. Kindlasti jäi neile veel sisse ja mulle meeldiks mõelda, et ka meile jäi."