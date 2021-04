Keres: antidoping on Nabi vastu vaenulik, sest neil on kohutav häbi Veerpalu, Alaveri ja Seefeldi skandaali pärast

"Võib-olla tõesti ei ole Eesti Antidopingul Heiki Nabi kui isiku vastu mitte midagi," ütles Keres saates "Ringvaade", kirjutab ERR Sport . "Arvan, et neil on Heiki Nabist kama kaks ja põhjus, miks nad on tema vastu nii vaenulikud, on see, et neil on kohutav häbi selle [Andrus] Veerpalu, [Mati] Alaveri ja [dopinguskandaali] pärast ja nad üritavad meeleheitlikult maailmale näidata, et oleme tegelikult aus maa," rääkis Keres.

"Iga kaasus on erinev, iga juhtum on erinev ja seda tuleb kaaluda erinevalt. Faktid on need, et Eesti Antidoping teadis esialgse võistluskeelu määramisel, et kontsentratsioon on ülimadal. Nad teadsid ka seda, et selline ülimadal kontsentratsioon võib viidata juhuslikule saastumisele. Nad teadsid ka seda, et Heiki Nabil on laitmatu maine. Nad teadsid seda kõike ja ometigi panid nad Heiki Nabile kogu oma sanktsioonivõimsusega. Nad teadsid ka seda, et selle esialgse võistluskeelu panemisega rikuvad nad ära tema Tokyo olümpia, sõltumata sellest, mis on tulemus," ütles Keres.