19-aastane tippsportlane: põdesin koroonaviirust päris raskelt

Koroonaviiruse hankis ta veebruarikuus, kui debüteeris Soome A koondise rivistuses EHT turniiril. Algselt kartis soomlane, et tema tänavune hooaeg ongi lõppenud.

"Ma olin kindel, et haigus taandub ja ma saan sellest terveks. Haigustega ei saa aga riskida. See on tõsine haigus, mille kohta pole veel palju teada," arutles Lundell, kirjutab YLE.