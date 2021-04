Latvala usub, et hetkeseis töötab Rovanperä kasuks

Kahe nädala pärast sõidetaval Horvaatia rallil leiab Rovanperä end uuest olukorrast, sest stardib MM-etapile esmakordselt esimesena.

"Ma arvan, et see lihtsalt inspireerib teda. Võiks ette kujutada, et maailmameistrivõistluste liidrikoht toob lisapinge, kuid Kalle on nii rahulik ja teab hästi, kuidas rasketes olukordades närvipinget kontrolli all hoida," ütles Latvala Jaapani väljaandele RallyPlus.

"Olukord on tema jaoks täiesti uus, kuid Kalle ise peab seda positiivseks. Ta on valmis. Muidugi on Kalle veel noor ja kogemusi on veel vajaka. Ta teab, et tema vastased on tõesti tugevad. Kuna võistlus toimub aga asfaldil, pole tal vaja esimesena startides teistele teed puhastada," lisas soomlane.

Toyota meeskond on hetkel Horvaatias testimas. Nende põhikonkurendi Hyundai sõitjad Ott Tänak ja Thierry Neuville stardivad aga täna ja homme Sanremo rallil, mis toimub samuti asfaldil.

Latvala leiab, et nende valik õigustab end. "Hyundai tahab osaleda väiksematel võistlustel, et sõitjatele tunnetust anda. Meie keskendume korralikule testimisele ja me pole nii väikestel rallidel osalenud. Olen endiselt kindel, et meie sõitjad saavad hea asfaldikogemuse testimisel," lisas Latvala.

Rovanperä juhib kahe etapi järel MM-sarja 39 punktiga. Neuville on kogunud 35, Sébastien Ogier ja Elfyn Evans võrdselt 31 ning Tänak 27 punkti.