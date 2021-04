TÄNA DELFI TV-s | Põhiturniiril korra Kalev/Cramot šokeerinud Rapla proovib sama teha poolfinaalis, Ogre läheb VEF-i murdma

Ameeriklasest tagamees Kyle Allman on VEF-i parimana visanud keskmiselt 15,3 punkti ja andnud 4,8 korvisöötu. Ameeriklasest ääremängija Michael Kyser on võtnud 6,9 lauapalli ja teinud 2,0 viskeblokeeringut ning Marcis Vitols on teinud 1,6 vaheltlõiget.