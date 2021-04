OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo võitis avapoolaja Rapla vastu suurelt, finaalis ootab Riia VEF

Viimast veerandaega alustati Ogre 69:68 juhtimisel. 3.12 enne lõppu juhtis paari eeldatav autsaider veel 85:79, kuid rohkem Ogre enam punkte ei saanudki. 51 sekundit enne lõppu pääses VEF 86:85 juhtima. 21 sekundit enne lõppu tehti Rinalds Sirsninsile veel viga, kuid Ogre tagamängija ei tabanud kumbagi vabaviset, kinkides viimaste sekundite närvide mängus juba eelise VEF-ile.



ENNE MÄNGE:

Ameeriklasest tagamees Kyle Allman on VEF-i parimana visanud keskmiselt 15,3 punkti ja andnud 4,8 korvisöötu. Ameeriklasest ääremängija Michael Kyser on võtnud 6,9 lauapalli ja teinud 2,0 viskeblokeeringut ning Marcis Vitols on teinud 1,6 vaheltlõiget.