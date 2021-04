INTERVJUU | Kui suur on võimalus, et Nabi kaitse töötab ja ta osutub süütuks? Millal läksid maadleja ja antidopingu suhted teravaks?

Dopinguküttide ja Heiki Nabi advokaadi Paul Kerese jutt on täiesti vastassuunaline. Kerese sõnul näitab dopinguproovist leitud letrosooli üliväike kogus, et Nabi ei tegelenud teadlikult dopingu tarvitamisega. "Dopingukeissi ei ole," kinnitas Keres enne B-proovi avamist. Eesti Antidoping näeb asja kardinaalselt teistmoodi. Kellel on õigus?

Heiki Nabi on öelnud, et tunnetab enda osas dopinguküttide poolt vaenulikku suhtumist. Kuidas, miks ja mis ajast alates on tema ja Eesti antidopingu suhted läinud nii teravaks?

Heiki Nabiga oleme personaalselt suhelnud juhtumi alguses korra suuliselt ja korra kirjalikult, lisaks maadlusliidu tegevjuhiga. Esmase info andsin Heiki Nabile isiklikult telefoni teel, kutsudes teda üles teavitama avalikkust juhtunust tema enda poolt. Kui ebameeldiva teate edastamine on tõlgendatav vaenulikkusena, siis pole midagi teha.