Ralliportaal vihjas Tänaku karjääri lõpetamisele

"Tänak pole hübriidauto tulekust eriti vaimustuses. Ta võiks isegi mõelda pensionile jäämisele (väga ebatõenäoline), kuid võiks uueks tiimiks valida ka M-Spordi - kus Malcolm Wilson on avalikult teatanud, et otsib tiitli võitmiseks vajalikku tippsõitjat - või naasta Toyotasse, kus tema suhe Mäkineniga pole kunagi olnud idülliline ja on aja jooksul halvenenud, kuid Latvala (uus tiimiboss) tundub sellest vaatepunktist kena muutusena," kirjutab Rallyssimo.