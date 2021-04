Kristjan Port: doping võis kehasse sattuda juhuslikult, aga Nabi valis vale strateegia

Kuidas on võimalik, et letrosool võis juhuslikult Nabi organismi sattuda? "Näiteks ta sööb midagi ja keegi on selle toidu sisse poetanud," sõnas Port "Aktuaalsele kaamerale", vahendab ERR Sport .

"Ma arvan, et ta on oma strateegiat valides kaotanud väga palju aega. Ta oleks pidanud kohe algusest halba leidu aktsepteerima ja otsima tõendeid, selgitusi selleks, et näidata, et tema ei ole süüdi, ei ole olnud hoolimatu ega pole olnud teadlik nendest põhjustest, mis selle aine tema organismi on toonud. Aga ta ei ole sellega tegelenud," lisas Port. "Antud juhul jääb mulje, et kaitsmistiim on taktikaks valinud avalikkuse eksitamise ja isegi Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse ründamise. Need ei ole ülesanded, mis teda aitavad."