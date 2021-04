Eesti ei saa Gruusiast abi: FIFA sulges Beglarišvili ees Eesti koondise ukse

Vastus sellele on lihtne, aga valus: FIFA ei olnud nõus ründava poolkaitsja jalgpallialast kodakondsust vahetama, kirjutab Soccernet.ee .

2017. aastal teatas toona FC Floras mänginud grusiin, et tahaks Eesti kodakondsust ja esindada Eesti koondist. Kuna Beglarišvili rääkis juba toona eesti keelt, läks ta keele ja põhiseaduse tundmise eksamile ning sai lõpuks 2019. aasta septembris kätte Eesti passi.

Sellest üksi aga Eesti rahvuskoondise esindamiseks ei piisanud, sest vaja oli ka ülemaailmse jalgpalliliidu FIFA luba, mida talle aga ei antud, sest ta on Gruusia U21 koondise eest pidanud viis mängu. See, et ta esindas korra ka Gruusia täiskasvanute A-koondist - 2015. aasta 11. novembril Tallinnas A. Le Coq Arenal toimunud maavõistluses Eestiga -, takistuseks ei saanud.