Vallimäe Nabi positiivsest B-proovist: see näitab, et dopinguaine organismis leidumine polnud juhuslik

"Me oleksime võinud ka ilma B-proovita oma asjaga edasi minna, aga B-proovi avamine oli sportlase ja tema tiimi soov, see on nüüd tehtud ja kinnitas A-proovi halba leidu. Piirduksingi praegu sellega, et oleme kinnitanud halva analüütilise leiu ja läheme nüüd oma eeluurimisega edasi. Ootame ikkagi sportlaselt sisulisi selgitusi, oleme andnud selleks seitse päeva ja toonitame seda, et sportlasel on õigus, mitte kohustus, selgitusi anda."

"Seitsme päeva pärast vaatame, kas meil on piisavalt andmeid koos, et vormistada lõpuks toimik ja see esitada meie dopinguvastasele distsiplinaarkolleegiumile. Toimiku sisuline märksõna on etteheide. See on etteheide võimaliku dopingureegli rikkumise kohta. Praegu on laual ikkagi ainult halb analüütiline leid," sõnas Vallimäe.