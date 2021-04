Vallimäe Nabi positiivsest B-proovist: see näitab, et dopingu leidumine organismis polnud juhuslik

"Selle üle, et proov oli positiivne, nüüd rohkem ei vaielda. Oleme kinnitanud halva analüütilise leiu ja läheme oma eeluurimisega edasi. B-proov näitab, et keelatud aine leidumine organismis ei olnud juhuslik. Meie huvi on nüüd võimalikult kiiresti - sest sportlane tahab olümpiale pääseda - kõik andmed kokku korjata ja anda see menetlusse, et meie dopinguvastane distsiplinaarkolleegium saaks otsustama hakata. Selleks vajame aga sportlase sisulist selgitust. Täna saatsime selle kohta teatise välja, et hiljemalt seitsme päeva jooksul peaks see laekuma," rääkis Vallimäe.