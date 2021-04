OTSEBLOGI | Vägev! Tilga hüppas teivast suurepäraselt ja liigub väga võimsa tulemuse suunas

Nelja ala järel on Tilga oma rekordigraafikust ees 78 punktiga ja Saluri kaotab oma seeriale 65 silmaga. Tilgal on jätkuvalt head võimalused rünnata normi, kuna rekordiseeriaga võrreldes on ta peaaegu kõigil teise päeva aladel uuel tasemel.

400 m jooks. Saluri näitab taas, et on kiire mees ja nopib teise alavõidu, ajaks 48,29. Tilga teeb samuti hea jooksu (49,53), Uibo katab staadioniringi ajaga 51,52.

Avapäeva järel on liidriks Scantling 4406 punktiga, Tilga on 4355ga teine ja Saluri 4196ga neljas. Tilga edestab oma isikliku rekordi (8101) graafikut juba 91 punktiga. Arvestades, et peaaegu kõigil teise päeva aladel (va ehk odavise) peaks ta olema arenenud, siis on tal head väljavaated täita olümpianorm 8350 punkti. Saluri kaotab oma rekordigraafikule 72 punktiga ehk liigub kaheksaga algava lõpptulemuse suunas.