Euroliiga karjääri algusaastatel korrutas James intervjuudes, et tema ainus eesmärk on võita. Pärast Moskva CSKA-st kõrvaldamist näib tõenäolisena, et tagamehele ei jäägi peale kahe Kreeka meistritiitli karjääris midagi säravat näppude vahele.

James oleks pidanud lisama, et võita tuleb tema tingimustel. Nagu elu on näidanud, pole see võimalik.