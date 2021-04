Autosport: Tänakule võidu toonud ralli lendab MM-kalendrist välja

Kuna Rootsis on viimastel aastatel olnud suuri probleeme lumega, viiakse ralli keskus uueks hooajaks Umeasse. See on senisest baasist Torsbyst 700 km põhja pool.

Autospordi andmetel pole Rootsi ralli korraldajatel veel 2022. aasta järgseks perioodiks ralli promootoriga kokkulepet. Rootslased on aga enda sõnul kindlad, et jätkavad maailmameistrivõistluste kalendris ka pärast järgmist hooaega.

Ajaleht Ilta-Sanomat kirjutab, et kuna Soomel on juba suvine Jyväskylä MM-ralli, on väga kahtlane, et Rovaniemi kalendrisse jääb. Kahe etapi korraldamine ühes riigis on vastuolus ka WRC senise poliitikaga.