Genka NBA soovitus: Jazz vs Lakers koos vigastusest naasevate staaridega

“Davis naaseb väljakule ehk juba paar päeva varemgi, kohtumisel Bostoni vastu, aga see jääb ilmselt soojendusmänguks. Läänekonverentsi number üks tiimi, Utah Jazzi vastu minnakse korralikult murdma,” rääkis Genka.

Los Angeles Lakersil on kaks meest, kelle peale võistkond on üles ehitatud. Anthony Davis ja Lebron James ning mõlemad on olnud vigastatud. Cleveland Cavaliersist saadi vahepeal juurde korvialuseks täienduseks Andre Drummond.

“Drummond Lakersi viimases mängus Clippersi vastu tuli ja mängis neli minutit ning lahkus varbavaluga,” rääkis Genka. Nüüd pidi taas naasema ja lootused on ka tema peal. Samas oli tore vaadata vanameister Marc Gasoli, kes aktiviseerus Drummondi langemisel pingile mängus Raptorsi vastu.

Utah Jazzi mängu on sel hooajal tõesti hea vaadata. “Kuigi võistkond ise pole mulle kunagi meeldinud,” lisas Genka ja tõdes, et saab näha, milline on Anthony Davise vorm pärast tagasitulekut mängus Jazz vs Lakers.

“Mulle meeldib Jazzis vaadata neid ebastandardseid mängumehi nagu Bogdanovic, Ingles ja Ilyasovat. Kui nad platsilt väljaspool, kasvõi siin samas, Aruküla poe juures istuks, tunduks see väga loomulik,” tõi ta esile meeste loomuliku oleku.

Aprill toob mängu tagasi veel mitmed vigastatud staarid. Aprilli lõpus naaseb ka Lebron James ja läänekonverentsi tipus läheb veel tulisemaks.

“Phoenixi päike kõrvetab seal juba mõnusalt ja tasavägisus teeb ainult rõõmu,” ennustab Genka. Pausilt naases ka Kevin Durant. “Kui ikka terve Brooklyn on platsil, siis võivad nad kaitses vahel jala sirgeks lasta, aga viskavad alati rohkem punkte, ükskõik palju vastane ei viskaks,” analüüsis Genka seisu. “Ma pakun et selle aasta meister on Brooklyn.”

