DELFI VIDEO RIIAST | Annuk on kindel, et Kalev/Cramo on võidetav: mõned reservid jäid meil veel kasutamata

"Ma olin ka enne Ventspilsi mängu seisukohal, et on üks mäng ja kõike võib juhtuda. Kindlasti lähme võidu peale," sõnas Annuk Delfile antud videointervjuus.

"Kõige tähtsam ongi uskumine, hea tunde pealt edasi minna, mis Ventspilsi mängus (võideti 79:69) suures osas oli. Loomulikult vaatame nende (Kalevi) asjad üle. Mängijaid teame piisavalt hästi, aga mõned nende liikumised, millega me viimane mäng natuke hädas olime Tallinnas. Ehk õnnestub seal mõned nüansid või detailid paremini ellu viia," loetles Annuk põhipunkte, millele enne poolfinaali tuleb eeskätt tähelepanu pöörata.

Peatreener lisas, et kindlasti on vaja homseks õnnestumiseks, et Rapla põhimehed teeks väga hea mängu.