E-autospordi vormelivõitja: pisiasjad loevad palju

„Lihtsalt ei tule midagi,“ ütleb Algpeus. „Võistlusstrateegia tuleb paika panna ja leida autole õige seadistus. Eks võidusõit võib muidugi algseid plaane muuta ja õnne peab ka olema. Võid küll kõik hoolikalt läbi mõelda, aga kui mõnest ringiga mahajääjast kiiresti mööda ei saa, siis läheb plaan või vähemalt osa sellest vett vedama.“

Seni sõidetud kolmest etapist viimane peeti Magny-Cours´i rajal. „Oli teada, et seal kasutatakse vaid ühte DRS-i ala, ehk möödumine on keeruline. Ülioluline oli saavutada kvalifikatsioonis hea tulemus ja teha korralik start, nende kahe õnnestumine võimaldas edaspidi sõitu kontrollida,“ selgitab ta. Plaan läks korda: kvalifikatsiooni Algpeus võitis ja start õnnestus samuti. Põhisõidu teine koht kuulus Sander Kallasele, kolmas oli Kevin Korjus. Sprint lõpetati järjestuses Rait Kilk, Paul August Lääne ja Korjus. Algpeus oli neljas.

Sama oluline kui autospordis laiemalt, on ka e-autospordis auto õige seadistamine. „Seade paika saamine võtab aega ja nõuab kogemusi, igal rajal on omad väiksed nõksud. Kas sobib pehmem seadistus, milline peaks olema pedaalitundlikkus, nüansse on palju. Kes harjutab vähem ja pisiasjadele tähelepanu ei pööra või neid ei märka, sel on võistlusel kindlasti raskem.“

Algpeus lisab, et seadistusvõimalusi on nii palju, et nende üles lugemine läheks liiga pikale. „Mitmed sõitjaid analüüsivad põhjalikult auto käitumist iseloomustavaid andmeid ja annavad seadistusele lihvi peamiselt nende põhjal. Ma vaatan andmeid samuti, aga peamine on siiski tunnetus, kuidas mul endal on hea. Samas tean, et mõningate seadistamisnüanssidega tuleb mul veel tööd teha.“