Kogenud Andrei Jämsä tundis, et pole konkurentsis ja otsustas sõudmise EM-ist loobuda

Eesti paatkonna ühe staažikaima liikme Raja sõnutsi ollakse lahinguks valmis, kuigi tippvormi rihitakse valikvõistluseks. „Peagi saame konkurentidega vahetu võrdluse. Märkasin isegi, et loosiga saime huvitavasse sõitu. Seni oleme jõudu katsunud kellaga, nüüd aga on platsis maailma parimad,“ viitas Raja mullusele meistrile Hollandile ja toona hõbeda võitnud Itaaliale. Tippsõudja hindas eelmise hooaja algusega võrdluses enesetunnet märksa paremaks. „Nii ei tunne ainult mina, teisedki on sama meelt, et oleme praegu üksjagu enesekindlamad,“ avaldas pärnakas.