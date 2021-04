Saalijalgpall Eestis

Tallinna Cosmos näitas skeptikute prognooside kiuste vastupanu Viimsi Smsrahale, suutes seeriat kolmanda mänguni venitada. Märgime, et lüüasaamine seeria esimeses mängus on valitseva meistri jaoks sel hooajal kõikide rahvuslike võistluste hulgast ainus. Hajutanud müüdi vastase võitmatuse kohta läks Cosmos olulisele kohtumisele, lootes finaalipääsu. Külalised ehitasid mängu üles, lähtudes rõhutatult kaitsest, mängides maksimaalselt keskendunult oma värava juures. Esimese kümne minuti jooksul tekitasid „kosmonaudid“ mitmeid ohtlikke momente ja ühel korral päästis Mark Boskini värava vaid post. Smsraha aga ei forsseerinud sündmusi, eelistades pikki palli ägedatele rünnakutele. Täiesti võimalik, et mängu käik ei oleks kuni vaheajani palju muutunud, kuid mänguskoori avas rikošett. Pärast Ervin Stüfi mitte kõige ohtlikumat lööki riivas pall reeturlikult Juri Amossovit, ajades segadusse Vadim Beljakovi, ning lendas võrku. Esimese poolaja lõpuni jäi mängida veel veidi üle kolme minuti, kuid „kosmonaudid“ suutsid siiski taastada status quo veel enne vaheajale minekut. Pavel Rubel tegi distantsilt meisterliku löögi, suunates palli otse väravakaare alla. Tundus, et niivõrd tõhus väravate võtmine poolaja lõpus peaks andma Cosmosele teisel poolajal psühholoogilise eelise, kuid tegelikult kujunesid asjad hoopis teisiti. Kõigest minut pärast mängu taastumist said peremehed õiguse penaltile, mille Ervin Stüf ka külmavereliselt realiseeris. Võimalik, et see kujunes ka mängu võtmeepisoodiks, sest saanud eelise, ei lasknud Viimsi jalgpallurid enam oma võimalusi käest. Kõigest 20 sekundi pärast muutis Artur Bõstrov seisu 3 : 1 peale ja veel 40 sekundi pärast mattis Artur Makarov Cosmose fännide lootused maha – 4 : 1. Sellist vahet poole poolajaga tagasi mängida on võimalik, kuid väga keeruline ülesanne, ja imet korda saata tallinlastel ei õnnestunud. Lõpuvile lähenedes suutsid Jevgeni Merkurjev ja Artur Bõstov veel ühe korra Vadim Beljakovi kurvastada, viies mängu seisuni 6 : 1. Külalised suutsid vastata veel ainult ühe väravaga, mis suutis veidigi siluda muljet, mille teine ebaõnnestunud poolaeg jättis – Mihhail Šrubkovski mängis läbi Mark Boskinist, fikseerides lõpptulemuseks 6 : 2.