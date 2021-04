DELFI VIDEO SAKSAMAALT | Heiki Nabi vannub süütust: loodan, et saan Tokyos võistelda. See peab nii minema!

"Kindlasti võitleme süütuse eest edasi. Ei saa olla nii, et saad olla süüdi asjad, mida sa pole teinud. Ajame edasi ka juuksekarvatesti. See on meie jaoks tõend ja peame leidma selle tegemiseks võimaluse. Loodan, et saan Tokyo olümpiamängudel osaleda. See peab nii minema. Olles teinud elu aeg olümpia nimel tööd ja olnud aus sportlane, siis see peab nii minema," rääkis maadleja.