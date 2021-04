Žalgirise legend otsustas jätkata, lisaks ollakse lähedal ameeriklase palkamisele

36-aastane ja 205 cm pikkune Jankunas ütles Leedu meediale, et tunneb ennast edasi mängimiseks piisavalt värskelt. Suuremat rolli näeb ta endal siiski mentorina.

"Kõik muretsesid, mida ma edasi teen. Aga ise olin rahulik, sest otsus oli selge. Kuu aega tagasin mõtlesin sel teemal ja leidsin, et ehk peaksin edasi mängima. Tahan mängida," vahendas Jankunase sõnu portaal 15min.lt.

Järgmine hooaeg on talle Žalgirise särgis juba 18. Jankunas on tänapäevases Euroliigas pidanud kõige enam mänge, ta on esikohal ka lauapallide arvestuses.