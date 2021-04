Võigas veretöö: endine Ameerika jalgpallur tappis viis inimest ja iseenda, noorim hukkunu oli 5-aastane

Tapatöö motiivid pole veel teada. Anonüümseks jääda sooviv allikas ütles uudisteagentuurile AP, et Adamsi vanemad olid elanud hukka saanud arsti lähedal Rock Hillis ning eksjalgpallur oli olnud Lesslie patsient. Adams leiti neljapäeval veidi pärast südaööd surnuna. Ta oli end tapnud 45-kaliibrilise revolvriga.

Adams mängis viiel hooajal kuue erineva klubi eest NFL-is 78 mängus. Tippliigasse korjati ta 2010. aasta draftis 49ersi poolt seitsmenda ringi valikuna. Enne 2015. aastal Falconsi ridades karjääri lõpetamist pallis ta veel New Englandis, Seattle'is, Oaklandis ja Jetsis.

Oma esimesel NFL-i hooajal sai Adams tõsise hüppeliigesevigastuse, mis vajas opereerimist. 49ersi eest ta enam kunagi ei mänginud. 2012. aastal sai ta Raidersi klubis kolme mängu jooksul kaks peapõrutust. Kas need peapõrutused avaldasid mõju ka tema edasises elus, pole teada.

Adamsi tervist peapõrutuste seisukohast pole hiljem uuritud, nagu seda on tehtud paljude teiste endiste mängijate puhul, sest ta polnud 2014. aastaks veel karjääri lõpetanud.

Adamsi isa ütles Charlotte'i telekanalile, et süüdistab jalgpalli probleemides, mis viisid ta poja kolmapäevase veretöö sooritamiseni.

"Ma võin öelda, et ta on hea poiss. Ta oli hea poiss ning ma arvan, et jalgpall ajas ta peast segi. Ta ei rääinud palju ega teinud kellelegi eriti tüli."